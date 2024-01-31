Universal Music запретил TikTok использовать музыку лейбла

"Что касается вопроса компенсации артистам и авторам песен, TikTok предложил платить нашим артистам и авторам песен значительно меньше того, что платят аналогичные крупные социальные платформы", - объяснили в медиахолдинге, добавив, что на долю TikTok приходится всего 1% общего дохода лейбла, хотя пользовательская база соцсети составляет 1 млрд человек.