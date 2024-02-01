Ученые выяснили, почему насекомые летят на свет

Почему насекомые летят на свет? Объясняет новое исследование
Насекомые привыкли использовать свет как подсказку, чтобы узнать, где находится верх. Ученые полагают, что искусственное освещение может нарушать врожденные навигационные системы летающих насекомых, заставляя их в замешательстве порхать вокруг фонарей, сообщает АР.
«Насекомые не летят прямо к источнику света, а фактически наклоняют спину к свету. Это имело бы смысл, если бы самый сильный источник света находился в небе. Но при наличии искусственного освещения в воздухе у насекомых возникает замешательство», — объясняет Сэм Фабиан, энтомолог Имперского колледжа Лондона, один из авторов исследования, опубликованного в Nature Communications.
Исследователи прикрепили крошечные датчики к мотылькам и стрекозам в лаборатории, чтобы снимать видео полета — аналогично тому, как кинематографисты прикрепляют датчики к актерам, чтобы отслеживать их движения. Авторы также использовали камеры высокого разрешения, чтобы заснять насекомых, кружащихся вокруг огней в естественной среде.
Оказалось, что стрекозы и мотыльки кружат вокруг источников света, располагаясь спиной к нему. Некоторые насекомые переворачиваются вверх ногами и часто падают на землю в присутствии огней, которые светят прямо вверх, в небо. При этом полету насекомых меньше всего мешал свет, светивший прямо вниз.