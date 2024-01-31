Обнаружена сверхкороткопериодическая суперземля

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету Wolf 327 b со сверхкоротким периодом вращения вокруг родительской звезды. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

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Экзопланета, которая немного больше и примерно в 2,5 раза массивнее Земли, была найдена спутником НАСА для исследования транзитных планет (TESS). Она вращается вокруг красного карлика Вольфа 327. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующей фотометрией, изображениями с высоким разрешением и измерениями лучевой скорости.

Wolf 327 b имеет радиус 1,24 радиуса Земли, а его масса равна 2,53 массы Земли, что дает объемную плотность на уровне 7,24 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 13,7 часа на расстоянии около 0,01 астрономической единицы от нее, а ее равновесная температура оценивается почти в 1000 кельвинов. Ее классифицировали как сверхкороткопериодическую суперземлю.