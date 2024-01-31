В Китае закрыли завод по производству поддельных наушников AirPods

Китайская полиция в провинции Сычуань закрыла завод по производству поддельных наушников AirPods. В конце января местные органы правопорядка обнаружили сразу девять цехов по производству наушников, три производственные линии и шесть точек продаж. Общий ущерб оценивается приблизительно в $23,5 млн.

Полиция изъяла 69 тыс. контрафактных AirPods, 45 тыс. заготовок, четыре комплекта специальных инструментов, а также более 50 тыс. фейковых упаковок и около 10 тыс. запчастей.

В местной полиции заявили, что наушники с этого завода распространялись по всему материковому Китаю, включая Гуандун, Шаньдун, Сычуань и другие провинции страны. При этом у правоохранительных органов пока нет доказательств того, что поддельные AirPods использовались для продажи за границей.