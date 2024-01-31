Мясо угря вырастили в лаборатории

Хорошая новость для любителей растительного мяса — появилось выращенное в лаборатории мясо пресноводного угря.

Израильский стартап Forsea Foods успешно выращивает мясо угря из эмбриональных клеток, предлагая устойчивую альтернативу дикому угрю. Метод компании использует органоиды — крошечные пучки тканей, первоначально разработанные для медицинских исследований. Эти органоиды выращиваются из эмбриональных стволовых клеток, взятых из оплодотворенных яиц угря, что позволяет им самоорганизовываться в структуру настоящего мяса угря.

Выращенное мясо угря прошло тщательное тестирование и получило положительные отзывы от шеф-поваров и экспертов в области питания. Его вкус, текстура и питательная ценность очень похожи на мясо дикого угря, что делает его отличной заменой для взыскательных гурманов.