Создано эффективно уничтожающее вирусные частицы нанопокрытие

Южнокорейские физики разработали покрытие на базе наночастиц серебра, которое способно нейтрализовать вирусные частицы путем дестабилизации структуры их белковых оболочек, а также обладающее антибактериальными свойствами. Об этом сообщила пресс-служба Национального исследовательского совета науки и технологий (NRCST).

"Наше покрытие превосходит по антибактериальным и противовирусным свойствам уже существующие коммерческие продукты, причем это характерно в том числе и для очень тонких покрытий с расходом материала порядка одного грамма на квадратный метр. Его можно использовать для защиты медицинских инструментов, бытовой техники и строительных материалов", - заявил ведущий научный сотрудник Корейского института наук и технологий (Сеул) Чо Сохе, чьи слова приводит пресс-служба NRCST.

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Разработанный учеными наноматериал представляет собой тонкую пленку из кремниевого гелеобразного материала, к чьей поверхности прикреплены наночастицы серебра. Ученым удалось подобрать такую методику изготовления этой пленки, что все металлические наночастицы оказываются на ее поверхности, а не внутри ее толщи, что выгодно отличает данное покрытие от уже существующих аналогичных наноматериалов.

Изначально, как отмечают физики, они разрабатывали не противомикробное и противовирусное покрытие, а наноматериал, чьей окраской можно гибким образом управлять, меняя форму и расположение серебряных наночастиц на поверхности этой структуры. Последующие опыты показали, что это нанопокрытие обладает также тремя другими интересными свойствами - оно необычно хорошо отталкивает воду, а также уничтожает вирусы и микробы.

В частности, проведенные исследователями опыты с культурами частиц лентивирусов, а также зараженных и здоровых клеток, показали, что нанопокрытие примерно за час дестабилизировало белковые оболочки около 97% вирусных частиц. Аналогичным образом, оно подавляло рост культур кишечной палочки на протяжении как минимум суток при нанесении на поверхность различных металлических предметов и других поверхностей.