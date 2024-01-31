Физнагрузки увеличивают объем мозга в областях памяти и обучения

Исследователи из медицинской школы при Вашингтонском университете в США обнаружили, что даже среднее количество физической активности может быть связано с увеличением объемов мозга в областях, связанных с памятью и обучением. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

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В исследовании приняли участие 10125 человек. В основе методологии исследования лежала магнитно-резонансная томография (МРТ). Участникам было проведено сканирование с использованием оборудования, способного воссоздавать и транслировать изображения мозга, необходимые для точного объемного анализа. Данные о физической активности были собраны с помощью анкет для самооценки, заполненных перед обследованием.

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Ученые классифицировали физическую активность на умеренную и интенсивную. Умеренная физическая активность была определена как деятельность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания (быстрая ходьба или езда на велосипеде в небыстром темпе), но при этом позволяет разговаривать. Интенсивная физическая активность, напротив, характеризовалась как более напряженная. Испытывая нагрузку такого уровня, человек не может произнести более нескольких слов без перерыва для дыхания. Участники сообщили, сколько времени было затрачено на оба вида деятельности в течение последних (с момента начала исследования) двух недель.

Исследователи обнаружили, что добровольцев, которые регулярно испытывали какую-либо физическую нагрузку, были увеличены объемы серого и белого вещества. Серое вещество имеет решающее значение для обработки информации в мозге, в то время как белое вещество участвует в обеспечении связи между различными областями мозга. Также исследование показало, что даже умеренные уровни физической активности, такие как прохождение менее 4 тысяч шагов в день, могут положительно повлиять на здоровье мозга.