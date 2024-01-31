В Японии создали двуногого робота с живыми мышцами

Ученые создали двуногого «биогибридного» робота, который сочетает живые биологические мышцы с искусственным скелетом. Авторами разработки стали представители Токийского университета в Японии.

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Модель состоит из легкого каркаса, гибкого корпуса на силиконовой основе, «ног» из акриловой смолы с грузиками из латунной проволоки и «ступней», напечатанных на 3D-принтере. К ногам робота прикреплены полоски из мышечной ткани, аналогично тому, как они крепятся к настоящим костям животного.

Робот способен медленно двигаться вперед и поворачиваться по кругу с помощью электрического разряда. Ученые подчеркнули, что при движении на двух ногах модель эффективно уравновешивает четыре ключевые силы: силу сокращения мышц, силу гибкости, силу тяжести и плавучесть.

Но у разработки есть и недостатки. Она движется крайне медленно – всего 5,4 мм в минуту. Кроме того, она способна работать только в воде, так как на воздухе мышцы быстро высыхают.

Тем не менее, это важный шаг в создании биогибридных роботов. Включая живые ткани в состав искусственных конструкций, ученые смогут использовать «превосходные функции живых организмов», сообщает издание Matter.