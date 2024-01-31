Эксперты оценили достоинства и недостатки первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от компании Apple. Впечатлениями от пользования устройством поделился главный редактор технологического издания The Verge Нилай Патель.

Официальные продажи Apple Vision Pro стартуют в США 2 февраля этого года по цене от $3499 (около 283 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

По словам Пателя, Vision Pro представляет собой технологический прорыв, обеспечивая невероятно качественную передачу видео и систему управления первой в своем роде виртуальной операционной средой VisionOS с помощью отслеживания движений глаз и рук пользователя.

Эксперт отметил, что гарнитура предлагает пользователям новый опыт, который пока не может воспроизвести ни одно подобное устройство. Он включает в себя возможность открывать окна приложений в окружающем пространстве. При этом Vision Pro запоминает их местоположение, что позволяет, к примеру, разворачивать приложения в разных помещениях и перемещаться между ними.

Также пользователи могут смотреть фильмы на огромном экране в виртуальном пространстве, использовать различные программы, снимать фото и видео с помощью гарнитуры и так далее. Vision Pro без каких-либо затруднений интегрируется в экосистему Apple и подключается к другой технике фирмы, что делает ее использование еще более комфортным.

К главным минусам новинки Нилай Патель отнес очень высокую цену и большой вес гарнитуры (от 600 до 650 граммов), сравнимый с массой планшета iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном (682 грамма).

Кроме того, питание Apple Vision Pro осуществляется от внешней батареи весом 353 грамма. Полного заряда хватает всего на 2,5 часа работы, при этом пользователь не сможет заменить аккумулятор, не отключив при этом устройство.

Другие недостатки связаны с нечастыми, но все-таки присутствующими ошибками при управлении виртуальной средой, периодическим размытием изображения, а также невозможностью поделиться своим цифровым пространством с кем-либо, включая других пользователей Vision Pro.