Разработан инновационный метод переработки биопластика

Ученые Королевского колледжа Лондона разработали инновационный метод переработки пластика, который используется в одноразовых предметах. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Physical Science.

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Метод основан на применении ферментов, обычно присутствующих в биологических моющих средствах для стирки. Эти вещества разрушают полимеры и обеспечивают полное разложение биопластика, изготовленного из полимолочной кислоты, всего за 24 часа. Новый подход в 84 раза быстрее, чем 12-недельный процесс промышленного компостирования, обычно используемый для переработки.

В качестве фермента используется химически модифицированная липаза B из дрожжей Candida antarctica. Распад биополимеров происходит при температуре всего 90 градусов Цельсия. После преобразования в мономеры — отдельные молекулы — переработанный материал можно использовать для изготовления столь же высококачественного пластика для многократного повторного использования.