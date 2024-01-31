Ученые объяснили страх многих людей перед гадюками

Ученые из Карлова университета в Праге выяснили, что страх перед змеями уходит корнями в эволюционную историю. Также было обнаружено, что интенсивность испуга зависит от формы головы и тела животных — гадюки с более широкими телами и отчетливой формой головы вызывают больший страх, чем змеи с тонким телом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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В исследовании приняли участие 55 сомалийцев и 144 чеха. Ученые зафиксировали информацию о поле и возрасте участников, а затем попросили их расположить изображения змей различных видов в порядке возрастания чувства страха перед ними. Для устранения предвзятости фотографии были стандартизированы по размеру и фону. Всего было представлено 48 видов змей из числа ядовитых (гадюки и элапиды) и неядовитых (песчаные удавы и ужеобразные).

Результаты показали, что гадюки вызывали страх у большинства сомалийских и чешских участников. Это свидетельствует о сильной, возможно врожденной, реакции испуга людей по отношению к гадюкам. Элапиды (кобры и мамбы) и кольчатые змеи, были охарактеризованы как менее пугающие по сравнению с гадюками, что указывает на различную реакцию в зависимости от вида змеи.

Кроме того, определенные морфологические признаки змей, особенно ширина тела, были хорошими предикторами уровня страха, который выражался в оценках. Гадюки с их более широкими телами и отчетливой формой головы, казалось, вызывали больший испуг, чем змеи с тонкими телами. Интересно, что в оценке интенсивности потенциального испуга перед различных видов змей наблюдалось значительное межкультурное согласие, что предполагает универсальный или разделяемый аспект реакции людей на змей.