Астероид размером с башню «Москва-Сити» подлетит к Земле

Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида 2008 OS7. Согласно данным сайта Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, в пятницу, 2 февраля, объект пролетит мимо нашего мира на расстоянии 2,85 млн километров на скорости 18 километров в секунду.

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Диаметр 2008 OS7 оценивается в диапазоне от 210 до 480 метров, что делает размеры космической глыбы сравнимыми с высотой башни «Федерация» (373 метра) в московском комплексе «Москва-Сити» или одного из символов Нью-Йорка — небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (381 метр без учета шпиля).

В следующий раз 2008 OS7 появится в окрестностях Земли только в 2032 году.

Хотя 2008 OS7 относится к категории потенциально опасных астероидов, в NASA считают, что вероятность его столкновения с Землей ничтожно мала.