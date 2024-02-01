На GitHub появился эксплойт для уязвимости повышения прав в Android

На GitHub в общий доступ выложили демонстрационный эксплойт для уязвимости локального повышения прав, затрагивающей Android-устройства от семи производителей. Поскольку PoC работает только при наличии локального доступа, он будет больше полезен исследователям.

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Брешь отслеживается под идентификатором CVE-2023-45779, её обнаружили специалисты команды Red Team X (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России) в сентябре 2023 года.

Судя по всему разработчики устранили проблему с выходом декабрьского набора патчей для Android. Проблема кроется в небезопасной подписи APEX-модулей при использовании тестовых ключей. В результате условный атакующий может установить вредоносные обновления и повысить свои права.

APEX-модули позволяют производителям девайсов устанавливать обновления на конкретные системные компоненты. При этом они избавляют вендоров от необходимости выпускать полноценные апдейты «по воздуху».

APEX-модули должны подписываться закрытым ключом, который известен только производителю. Тем не менее, если условный злоумышленник получит доступ к открытому ключу, который хранится в исходном коде билда, ему удастся скомпрометировать обновления системных компонентов.

Несмотря на невозможность использовать уязвимость удалённо, она подчёркивает недостатки документации Compatibility Test Suite (CTS) и Android Open Source Project (AOSP), которые Google планирует устранить с выходом Android 15.

Если на вашем устройстве установлены патчи под номером 2023-12-05, вы защищены от CVE-2023-45779. Исследователи опубликовали разбор технических деталей бреши в новом отчёте.