Ученые нашли опасность в просмотре фото с едой в интернете

Согласно данным исследования, регулярное просматривание фотографий с едой в социальных сетях может стать причиной ожирения.

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Ученые провели эксперимент с 63 добровольцами, предлагая им в течение 15 минут рассматривать изображения аппетитных гамбургеров, хрустящих чипсов и сырной пиццы в социальных медиа, сообщает издание Daily Mail. После этого ученые опросили участников об их пристрастиях и настроении.

Результаты исследования показали, что участники чувствовали более выраженный голод после просмотра фотографий нездоровой пищи по сравнению с тем, когда они рассматривали изображения животных, путешествий и природы. Кроме того, у участников усилилась тяга к соленой, острой и жирной пище.

Ученые из Ливанско-Американского университета подчеркнули, что эти результаты свидетельствуют о том, что простой просмотр фотографий еды в социальных сетях может вызвать проблемы, поскольку он оказывает влияние на диетические предпочтения людей и увеличивает вероятность выбора калорийных вариантов.