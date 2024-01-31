Топовый флагман Xiaomi 14 Ultra засветился на сайте Geekbench
Xiaomi 14 Ultra, ожидаемый флагман китайского технологического гиганта, был замечен на сайте Geekbench, предварительно раскрыв некоторые из своих ключевых характеристик.
Согласно данным, опубликованным на сайте, новинка оборудована 16 ГБ оперативной памяти и работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.
Устройство, получившее кодовое название «aurora», продемонстрировало впечатляющие результаты в тестах производительности, набрав 9317 баллов в одноядерном и 26 523 баллов в многоядерном режимах.
Xiaomi 14 Ultra оснащен экраном с разрешением 2K+ и поддерживает спутниковую связь, что делает его одним из самых мощных и технологически продвинутых устройств в линейке Xiaomi.
Кроме того, смартфон включает в себя аккумулятор емкостью 5180 мАч и четыре камеры с разрешением 50 Мп каждая, главная из которых оснащена сенсором Sony LYT-900 и поддерживает регулируемую диафрагму от f/1.63 до f/4.0.
Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен в конце февраля.