«Убийцу флагманов» OnePlus 12 сравнили с Samsung Galaxy S24 Ultra

На YouTube-канале TechTablets протестировали два мощных флагманских смартфона: Samsung Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12.

И Samsung Galaxy S24 Ultra, и OnePlus 12 работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Но какой из них всё-таки лучше взять в 2024 году?

Комплектация, безусловно, из двух этих устройств лучше у OnePlus. В коробке вместе со смартфоном вы получаете документацию, зарядку на 100 Вт, кабель USB-C. Что касается Samsung, то вместе с ним вы получите только документы, скрепку для открытия лотка и кабель.

Galaxy S24 Ultra имеет квадратный дизайн, поэтому в руке лежит не так хорошо, как OnePlus с закругленными рамками. При этом вместе с Samsung вы получаете ещё и возможность пользоваться стилусом.

Экраны по характеристикам у смартфонов практически идентичны. Вы также без проблем сможете пользоваться устройствами даже под прямыми солнечными лучами.

Приложения на Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12 открываются с примерно одинаковой скоростью. С результатами тестирования в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже, посмотрев изображения.

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

TechTablets

Вывод

OnePlus 12 по результатам стресс-теста оказался на 5 градусов Цельсия холоднее, чем Samsung. Также этот смартфон лучше показывает себя в играх, поэтому его стоит рассмотреть геймерам.