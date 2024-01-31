Ученые высчитали вероятность уничтожения человечества нейросетью

Компания по изучению долгосрочных последствий использования искусственного интеллекта (ИИ) провела опрос, в котором участвовали около 3 тысяч специалистов по машинному обучению. Ученых попросили дать прогноз о том, как изменится жизнь людей с внедрением нейросетей.

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Большинство опрошенных заявили, что искусственный интеллект не причинит вреда человечеству, наоборот, приведет людей к выдающимся достижениям в математике, музыке, литературе, архитектуре и различных науках. К позитивным сценариям развития событий склоняются 70% ученых.

При этом от 38 до 51% участников не исключили, что нейросети могут стать причиной вымирания людей. Вероятность такого исхода составляет около 10%, отметили они. Еще 60% специалистов оценили данную возможность минимум в 5%.

Среди угроз, исходящих от нейросетей, эксперты, в первую очередь, выделили их способность генерировать дезинформацию, а также оказывать влияние на общественное мнение.

Кроме того, ученые прогнозируют, что к 2047 году машины с 50% вероятностью научатся выполнять поставленные перед ними задачи без участия людей. При этом они будут справляться быстрее человека и с меньшими энергозатратами. Еще два года назад исследователи полагали, что это произойдет не раньше 2060 года, сообщается на портале научных публикаций arXive.