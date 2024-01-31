Создан метод защиты видеотрансляций от дипфейков

«Большая проблема, с которой мы сталкиваемся — то, что происходит на живых мероприятиях, таких как публичное выступление или пресс-конференция. Любой человек из аудитории может технически записать видео выступления и загрузить его куда угодно. И как только оно будет готово, его можно будет бесплатно загружать и перезагружать снова и снова, распространяя его среди множества людей, которые могут иметь злые намерения», — отметил один из исследователей, доцент кафедры информатики Нирупам Рой.