Работа сайтов и приложений в зоне .RU начала восстанавливаться после сбоя

Работа сайтов и мобильных приложений начала восстанавливаться после масштабного сбоя в российской доменной зоне .RU/.РФ.

По состоянию на 21:08 вновь доступны сайты крупнейших российских СМИ. Также работают мобильные приложения банков.

Ранее Министерство цифрового развития пообещало оперативно устранить сбой в работе интернета. В ведомстве уточнили, что неполадки связаны с работой глобальной инфраструктуры DNSSEC.