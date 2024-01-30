OnePlus представила новый бюджетный смартфон Nord N30 SE

OnePlus представил свой новый бюджетный смартфон – OnePlus Nord N30 SE.

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Новинка является преемником модели Nord N20 SE, выпущенной в 2022 году, и обещает стать новым хитом среди доступных гаджетов.

OnePlus Nord N30 SE поражает своими размерами и весом: 165,6 × 76 × 7,99 мм и всего 193 грамма. Он оснащен впечатляющим 6.72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ с ярким и четким изображением.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, расположенная в центральном вырезе, идеально подходит для селфи и видеозвонков.

На задней части расположилась мощная 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины, что делает устройство отличным выбором для любителей фотографии.

Сердцем девайса является чип Dimensity 6020, который по производительности сопоставим с Helio G99.

С 4 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ, Nord N30 SE предлагает достаточно места для хранения данных и плавную работу приложений. А его аккумулятор на 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки на 33 Вт обеспечивают длительное время работы без необходимости частой подзарядки.