Техноблогер на 6 часов заморозил флагманы от Apple, Samsung и Google

iPhone 15 и Samsung Galaxy S24 Ultra заморозили на 6 часов — вот что с ними стало
Ютубер с канала TechDroider провел экстремальный эксперимент с флагманскими смартфонами от Apple, Samsung и Google. Он опустил устройства в воду и убрал их в морозильную камеру на шесть часов.
В тесте участвовали iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro.
Спустя время блогер разморозил судно и проверил работоспособность телефонов. Оказалось, что вся тройка устройств смогла пережить заморозку без каких-либо видимых повреждений.
Судя по видео, у смартфонов исправно работали все камеры, порты, динамики и модули связи. К слову, единственным, у кого не запотели камеры, стал iPhone 15.