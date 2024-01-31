Техноблогер на 6 часов заморозил флагманы от Apple, Samsung и Google

Ютубер с канала TechDroider провел экстремальный эксперимент с флагманскими смартфонами от Apple, Samsung и Google. Он опустил устройства в воду и убрал их в морозильную камеру на шесть часов.

© YouTube/ TechDroider

В тесте участвовали iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro.

Спустя время блогер разморозил судно и проверил работоспособность телефонов. Оказалось, что вся тройка устройств смогла пережить заморозку без каких-либо видимых повреждений.