Обнаружены кормящиеся звездами черные дыры

Астрономы Массачусетского технологического института обнаружили около двух десятков черных дыр, которые кормятся близлежащими звездами. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

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Исследователи зарегистрировали 18 событий приливного разрушения (англ. tidal disruption events, TDE), когда ближайшая к черной дыре звезда разрывается приливными силами, а поглощаемые остатки вызывают всплеск энергии, видимый во всем электромагнитном спектре. Число новых TDE более чем вдвое превосходит каталог уже известных событий приливного разрушения, наблюдавшихся во Вселенной.

Поиск TDE проводился на основе данных космического телескопа НАСА NEOWISE, который работает в инфракрасном диапазоне. Ученые использовали алгоритм, выявляющий временные всплески излучения, и сопоставили обнаруженные переходные процессы с каталогом всех известных галактик в пределах 600 миллионов лет. Затем были отобраны те всплески, которые соответствовали тем, что ожидаются от TDE.