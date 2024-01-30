NASA нашло водяной пар в атмосфере небольшой экзопланеты

NASA совершило прорывное открытие, обнаружив водяной пар в атмосфере небольшой экзопланеты, что может иметь значительные последствия для понимания условий жизни во Вселенной.

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Экзопланета, расположенная за пределами нашей солнечной системы, представляет собой маленький мир, где условия могут быть благоприятными для существования воды в жидком виде.

Наличие водяного пара в её атмосфере является ключевым фактором, который может указывать на возможность жизни.

Исследователи NASA использовали спектроскопические методы для анализа света, проходящего через атмосферу планеты, что позволило им обнаружить характерные признаки водяного пара.