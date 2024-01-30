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Ученый РАН Эйсмонт предупредил о приближающейся к Земле сильной магнитной буре

На Землю надвигается сильная магнитная буря, однако на сей раз может повезти — вспышка плазмы, возможно, промахнется и пройдет мимо. Об этом во вторник, 30 января, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

На Землю надвигается сильная магнитная буря
© Вечерняя Москва

— Выброс может промахнуться мимо Земли. К сожалению, точно это определить до сих пор невозможно: не совсем четко можно понять, куда выбросилась плазма. Поэтому может повезти, — заявил он.

Мощные магнитные бури могут вызвать проблемы в работе радиосвязи, стать причиной срабатывания предохранителей или поломок в электросети. Также возрастает число инсультов и инфарктов, передает слова ученого «Звезда».

Магнитные бури: правда и мифы

В начале месяца стало известно, что в космосе произошла мощнейшая вспышка действующего солнечного цикла. Тогда отмечалось, что вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты следует исключить из рациона в период магнитных бурь, чтобы снизить нагрузку на организм.

Наука и техника
Андрей Кондрахин
Натан Эйсмонт
РАН