La Mancha Negra: таинственная слизь на дорогах Венесуэлы

Улицы Каракаса, столицы Венесуэлы, уже много десятилетий терроризирует таинственная черная слизь. Она известна под разными названиями, и за прошедшие годы стала причиной множества автокатастроф. Журнал Popular Mechanics рассказал о La Mancha Negra — одной из неразгаданных тайн науки.

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Краткая история La Mancha Negra

В 1986 году дорожные рабочие впервые заметили черную слизь на крупной трассе, соединявшей Каракас и международный аэропорт имени Симона Боливара. Первой об этом сообщила газета Chicago Tribune в 1992: тогда СМИ описало слизь как «густое черное месиво, по консистенции похожее на жвачку». Между появлением слизи в середине 1980-х и сообщением газеты в начале 1990-х пятно распространилось по площади почти 13 километров. Кроме того, за это время слизь якобы послужила причиной гибели 1 800 автомобилистов, хотя эта цифра не имеет прямого источника.

Местный таксист в разговоре с Chicago Tribune рассказал, что вождение по вязкой, но при этом скользкой слизи напоминает «гонки в гран-при». Пятно пытались отчистить при помощи спецоборудования, машин, чистящих средств и дробленой извести. Ненадолго слизь действительно пропала, но в 2001 вновь напомнила о себе: в этот период толщина слизистого покрытия в некоторых местах достигала одного дюйма.

Что думают ученые

Есть две теории, объясняющие происхождение La Mancha Negra. Одна утверждает, что причина кроется в низком качестве асфальта; вторая винит во всем протечку нефти из подземных резервуаров.

La Mancha Negra могла появиться в результате обработки асфальта эмульгаторами: так дорожные службы могли получить продукт, сравнимый по качеству с обычным асфальтом, но значительно более дешевый. Теоретически, одна из фаз обработанного асфальта отделилась от массы, после чего «всплыла» на поверхность в виде склизкого черного пятна на дороге.

Если говорить о нефти, то обычно протечки происходят в одной критической точке. Подобный инцидент вряд ли может привести к равномерному розливу нефтепродуктов по столь большой площади. Помимо этого, тяжелая нефть обычно оседает ниже, а не выбивается на поверхность земли.