TikTok начал склонять блогеров снимать горизонтальные и длинные видео

TikTok, известный своими вертикальными видео, теперь мотивирует своих создателей контента к съемке горизонтальных и более длинных видеороликов.

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Это изменение в стратегии платформы стало известно благодаря подсказкам, которые увидели блогеры @candicedchap и @kenlyealtumbiz.

TikTok обещает «повысить» показ этих видео в течение 72 часов после публикации. Создатели, которые работают в TikTok более трех месяцев, будут иметь право на увеличение просмотров, при условии, что видео не являются рекламой или политическим контентом.

Этот шаг к горизонтальным видео является значительным изменением для платформы, где большинство пользователей просматривают контент на мобильных телефонах, что идеально подходит для вертикального формата.

Переход на горизонтальный формат потребует от зрителей также поворачивать свои устройства.