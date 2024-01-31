Под Кельнским собором нашли скрытые помещения с древними артефактами

Под Кельнским собором, крупнейшей готической церковью в Северной Европе, обнаружили скрытые помещения общей площадью около 4000 квадратных метров. Раскопки под памятником архитектуры начались в 1946 году и продолжаются по сей день.

Артефакты находили на глубине от 3,5 до 16 метров под собором. Изначально ученые под руководством археолога Рут Стиннесбек решили узнать о старом здании собора, которое существовало в VIII-IX веках и не сохранилось до наших дней.

В исторических хрониках сказано, что Карл Великий, который позже стал императором Священной Римской империи, назначил своего близкого друга и советника Хильдебольда первым архиепископом Кельна. Это случилось примерно в 795 году. В честь назначения на месте баптистерия, стоявшего в городе около 200 лет, был построен собор в романском стиле. Его длина составляла около 100 метров – две трети современного собора.

В результате археологам удалось найти не только здание Хильдебольда, но и гораздо более старые артефакты римских времен. Римский период Кельна длился с I по середину V века нашей эры. Этот город был колонией для элиты под названием Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Под собором нашли остатки роскошных вилл с фресками и сложными системами отопления.

Кроме того, археологам удалось обнаружить остатки напольного покрытия, карниз с пальметтовым декором и фрагменты настенной росписи Старого собора, посуду рабочих, закладывавших фундамент южной башни, погребальную утварь священников XVII-XVIII веков и вещи горожан XIX столетия, сообщает Arkeonews.