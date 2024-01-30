Смартфоны Nothing Phone получили быстрый доступ к ChatGPT

Пользователи Nothing Phone (1) и (2) теперь могут легко получить доступ к голосовому помощнику ChatGPT прямо с рабочего стола своих устройств.

© Ferra.ru

Об этом рассказал генеральный директор Nothing, Карл Пэй, на платформе X в минувшие выходные.

Для активации новой функции пользователи должны установить официальное приложение ChatGPT для Android из Google Play Store и хотя бы раз воспользоваться его функцией голосового чата.

После этого можно добавить ярлык ChatGPT как в панель быстрых настроек, так и в виджет быстрых настроек.

После добавления, пользователи могут легко активировать ChatGPT, нажав на ярлык и задав свой вопрос. Использование через виджет позволяет удобно получить доступ к этой функции прямо с рабочего стола.