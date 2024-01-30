Названы главные признаки взлома аккаунта в соцсети

«Нужно посмотреть в разделе «Безопасность», такой есть в соцсети «ВКонтакте», например, где указаны устройства, с которых осуществлялся вход в учетную запись. Если данные не совпадают с вашим местоположением и временем, если к вам приходят письма с просьбой ввести новый пароль или сменить его, эсэмэски приходят, идентификация... Значит, кто-то пробует или уже зашел в ваш аккаунт», — объясняет Геллер.