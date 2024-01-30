«Джеймс Уэбб» сделал детальные снимки 19 спиральных галактик

Самые детальные снимки 19 ближайших к нам галактик получены благодаря «Джеймсу Уэббу»
Съемка 19 спиральных галактик, сделанная космическим телескопом имени Джеймса Уэбба в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, позволила ученым получить самые подробные снимки этих объектов, сообщили в Оксфордском университете (Великобритания).
«Количество деталей на этих изображениях ошеломляет – в хорошем смысле. Это означает, что мы сможем заполнить больше пробелов в наших знаниях о структуре и эволюции галактик, звездообразовании, жизненном цикле звезд и многом другом. Работа с данными на столь раннем этапе использования телескопа была привилегией и сложной задачей. Мы многому научились, что позволит улучшить наблюдения в будущем», — говорит доктор Томас Уильямс.
Данные, полученные спектрографами ближнего и среднего инфракрасного диапазона «Джеймса Уэбба», удалось преобразовать в изображения, на которых запечатлены миллионы звезд.
Старые звезды кажутся синими и концентрируются в ядрах галактик. Другие разбросаны по спиральным рукавам и плотно сгруппированы в скопления. Звезды, которые еще не до конца сформировались и все еще заключены в облака газа и пыли, кажутся ярко-красными. Космическая пыль вокруг звезд и между звездами окрашена в оттенки красного и оранжевого.
«Имеющиеся данные показывают, что галактики растут изнутри наружу: звездообразование начинается в ядрах галактик и распространяется вдоль их рукавов, по спирали от центра. Чем дальше звезда находится от ядра галактики, тем больше вероятность того, что она моложе», — отметили в университете.
Чтобы обработать данные, полученные от телескопа, 10 специалистам из разных стран мира потребовалось полтора года. Кроме изображения галактик они получили и самый большой на сегодняшний день каталог, включающий примерно 100 000 звездных скоплений. Он опубликован для других ученых, так как обработать всю информацию одной команде невозможно.
Работа, сделанная Уильямсом и его коллегами, является частью масштабной программы «Физика в высоком угловом разрешении в близлежащих галактиках» (PHANGS), которую поддержали более чем 150 астрономов со всего мира. Новые данные дополняют информацию, ранее полученную с помощью космического телескопа «Хаббл», комплексов Very Large Telescope и Atacama Large Millimeter Array в Чили. Суммарно у исследователей теперь есть данные наземных и космических наблюдений в ультрафиолетовом, видимом и радиодиапазоне, а также изображения в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне.
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