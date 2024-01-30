Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

Крупный астероид диаметром почти 500 метров пролетит мимо Земли в пятницу. Как сообщил Астрономический музей Тайбэя, из-за его размеров и траектории полета он относится к потенциально опасным астрономическим объектам.

2 февраля астероид под названием 2008 OS7 в 22:40 по местному времени (17:40 мск) пройдет на расстоянии 0,019 астрономической единицы от Земли (около 2,85 млн км). Его скорость составляет около 18,2 километра в секунду, а диаметр - от 210 до 480 метров. Как отмечается в сообщении, небесное тело 2008 OS7 пролетит вне земной атмосферы и угрозы для Земли не представляет.

2008 OS7 попал в число потенциально опасных астрономических объектов, так как его диаметр превышает 140 метров, а траектория полета приближается к орбите Земли на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (около 7,5 млн км).

Всего в настоящее время к таким объектам относятся 2 349 астероидов. Самый крупный из них - астероид 1999 JM8 - имеет диаметр около 7 км. Как отмечается в сообщении, всего в 2024 году 18 небесных тел пройдут на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы от Земли.

По оценке астрономов, ближе всего из потенциально опасных для нашей планеты небесных тел в предстоящие 150 лет к Земле 14 апреля 2029 года пролетит достаточно крупный астероид Апофис (99942 Apophis) диаметром 370 метров. Траектория его полета окажется на расстоянии менее 40 тыс. км от Земли, что почти соответствует высоте орбиты геостационарного спутника.