В WhatsApp для iOS появилась авторизация по Face ID и Touch ID

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выпустила бета-версию WhatsApp для iOS с поддержкой технологии Passkey, которая позволяет менять авторизацию при помощи пароля на авторизацию при помощи Face ID и Touch ID. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на портал WABetaInfo.

Passkey – это технология, разработанная FIDO Alliance в сотрудничестве с такими компаниями, как Apple, Google и Microsoft. Вместо традиционных паролей она позволяет пользователям входить в различные системы, используя альтернативные методы аутентификации, вроде распознавания лиц, не создавая при этом пароль в принципе.

Начиная с iOS 16, пользователи iPhone могут создавать и сохранять пароли с помощью Safari и iCloud Keychain. С выходом же iOS 17 действие этой функции распространилось и на сторонние приложения.