Представлен OnePlus Nord N30 SE 5G

Компания OnePlus анонсировала в ОАЭ новый смартфон OnePlus Nord N30 SE. Новинка пришла на смену OnePlus Nord N20 SE и имеет несколько обновлений по сравнению с предшественником, включая MediaTek Dimensity 6020 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

© MobiDevices

Особенности

OnePlus Nord N30 SE оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400×1080 пикселей) с плотностью пикселей 391 ppi, частотой обновления 90 ГГц и соотношением сторон 20:9. Внутри OnePlus Nord N30 SE 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 6020 с GPU Mali-G57 MC2. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, объём встроенной памяти – 128 ГБ.

MobiDevices

На задней панели OnePlus Nord N30 SE 5G установлена двойная основная камера:

главный датчик на 50 Мп с диафрагмой f/1,8, и фазовой автофокусировкой;

датчик глубины на 2 Мп.

Для селфи используется 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0.

Ёмкость аккумулятора доставляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт. Аппарат поддерживает 5G, GPS, NFC, Bluetooth 5.3, имеет USB Type-C и дактилоскопический сканер на боковой грани. Размеры: 165,6×76×7,9 мм, вес – 193 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена