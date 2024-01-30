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Эксперт объяснил, как не навредить смартфону при использовании быстрой зарядки

Сейчас смартфон есть практически у каждого. Многие современные модели поддерживают быструю зарядку, но пользоваться ей нужно с умом.

Как не навредить смартфону при использовании быстрой зарядки
© Ferra.ru

Для того чтобы смартфон не вышел из строя быстро, нужно при использовании быстрой зарядки помнить о нескольких правилах.

Выбирайте оригинальную зарядку. Это позволит избежать несовместимости телефона с ней и повреждения батареи. Что касается китайских аналогов, то иногда производитель может указывать неправильные показатели тока и напряжения. Это может плохо сказаться на вашем аккумуляторе.

Не перегревайте телефон. Не оставляйте устройство во время зарядки в тёплых местах, около радиаторов, прямых солнечных лучей. Также не рекомендуется заряжать аппарат с использованием быстрой зарядки долгое время.

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Не заряжайте устройство слишком часто. Старайтесь ставить на зарядку телефон тогда, когда это и правда нужно, а не по привычке.

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Не разряжайте смартфон полностью. Подключайте его к зарядке тогда, когда остаётся менее 20%.

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