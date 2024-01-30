Honor выпустила на мировой рынок самый тонкий складной смартфон

Новый складной смартфон Honor Magic V2, который был выпущен в Китае полгода назад, наконец-то поступил в продажу на мировом рынке. Однако стоит отметить, что с момента своего выхода в Китае цена на устройство заметно выросла.

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Honor Magic V2 по-прежнему остается одним из самых тонких складных смартфонов, доступных на рынке. Его толщина в открытом состоянии составляет всего 4,7 мм, в закрытом — 9,9 мм, а весит всего 231 грамм. Смартфон оснащен 6,42-дюймовым OLED-экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также внутренним экраном размером 7,92 дюйма.

Внутри Honor Magic V2 установлен процессор Snadragon 8 Gen 2. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, обеспечивая длительное время работы устройства без подзарядки. Особенно выделяются камеры смартфона, включая 50-мегапиксельный широкоугольный модуль, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный и 20-мегапиксельный телефото с 3-кратным оптическим зумом.

Honor Magic V2 теперь доступен для приобретения в Европе в двух цветах — фиолетовом и черном. Модель устройства предлагается с одной конфигурацией памяти 16 + 512 ГБ и стоит 1 999 евро (194 100 рублей). Важно отметить, что в Китае аналогичная модель этого устройства стоит примерно 1 409 долларов (126 150 рублей).