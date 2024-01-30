Женщина попыталась провезти на себе 50 смартфонов от Apple и Samsung

По информации издания My Drivers, китайские таможенники арестовали женщину, которая пыталась скрыться при попытке задержания. Выяснилось, что она примотала к своему телу 30 смартфонов Apple и 20 телефонов Samsung — женщина хотела провезти из через границу.

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В Сети также появились фото всех устройств, которые задержанная попыталась провезти в Китай. Какое наказание понесёт женщина, не сообщается. В издании подчеркнули, что если обстоятельства деяния серьёзны и представляют собой преступление, они будут изучены для привлечения человека к уголовной ответственности.

My Drivers

My Drivers