Землю накрыла радиационная буря
Мощная вспышка на Солнце, сопровождавшаяся выбросом плазмы, осложнила геомагнитную обстановку на Земле. Событие произошло 29 января.
Мощность вспышки оценили как M6.8, что близко к максимальному показателю. Ее источником стали солнечное пятно AR 3559.
Вспышка вызвала радиационную бурю. При этом явлении скорость протонного потока возрастает до нескольких тысяч км в секунду. Потокам требуется всего 30-60 минут, чтобы достичь Земли. Радиационные бури могут вызвать перебои со спутниковой связью и ухудшение самочувствие у метеозависимых людей.
Эксперты продолжают следить за активностью Солнца. Так, 30 января на нем произошли 3 вспышки класса С и выше, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Утром 31 января возможна геомагнитная буря класса G1 с полярными сияниями в высоких широтах.
Ранее сообщалось, что на Солнце заметили «дуэт» вспышек. Это редкое явление, которое ученым удалось пронаблюдать в реальном времени.