Землю накрыла радиационная буря

Мощная вспышка на Солнце, сопровождавшаяся выбросом плазмы, осложнила геомагнитную обстановку на Земле. Событие произошло 29 января.

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Мощность вспышки оценили как M6.8, что близко к максимальному показателю. Ее источником стали солнечное пятно AR 3559.

Вспышка вызвала радиационную бурю. При этом явлении скорость протонного потока возрастает до нескольких тысяч км в секунду. Потокам требуется всего 30-60 минут, чтобы достичь Земли. Радиационные бури могут вызвать перебои со спутниковой связью и ухудшение самочувствие у метеозависимых людей.

Эксперты продолжают следить за активностью Солнца. Так, 30 января на нем произошли 3 вспышки класса С и выше, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Утром 31 января возможна геомагнитная буря класса G1 с полярными сияниями в высоких широтах.