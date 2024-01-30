Европа обвинила ChatGPT в незаконном сборе данных пользователей интернета

Согласно сообщению из издания Bloomberg, итальянский регулятор по защите конфиденциальности заявил, что технологии OpenAI, такие как ChatGPT, и их методы сбора данных о пользователях нарушают законы о конфиденциальности в Италии.

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Расследование, начатое этим органом в марте прошлого года, завершилось публикацией результатов в понедельник, и OpenAI уже получила уведомление об обвинениях.

Итальянский регулятор заявил в своем заявлении, что полученная информация указывает на наличие одного или нескольких нарушений законов Европейского союза со стороны OpenAI. Компании дано 30 дней для представления своего ответа на результаты расследования.