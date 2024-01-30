Японский луноход возобновил работу после посадки вверх ногами

Японский луноход SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) успешно восстановил питание через девять дней после посадки на поверхность Луны в перевернутом виде. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило, что изменение положения Солнца позволило солнечным панелям получить свет, зарядить батарею и восстановить связь.

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После начала работы, SLIM использовал свою многодиапазонную спектральную камеру для получения изображений скальных образований, в том числе ранее запечатленного «игрушечного пуделя». Миссия продолжит изучение лунной поверхности в соответствии с планом. SLIM будет проводить научные исследования вместе с аппаратом LEV-2 размером с бейсбольный мяч. Последний будет передавать данные через зонд LEV-1, оснащенный двумя камерами, обеспечивая прогресс миссии, несмотря на первоначальные трудности.