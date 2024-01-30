Раскрыта главная особенность флагманов Samsung Galaxy S25

Корпорация Samsung в 2025 году представит флагманский смартфон, который будет отличаться рекордной мощностью. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Журналисты медиа сослались на инсайдера под ником Digital Chat Station, который раскрыл первые подробности новых флагманов Samsung. По его словам, Galaxy S25 получат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который сможет работать на частоте 4 гигагерца. Это значительно больше, чем актуальный чип Qualcomm, который работает на частоте 3,3 гигагерца.

Инсайдер отметил, что подобный прорыв станет возможным благодаря использованию трехнанометрового техпроцесса при разработке чипа. Digital Chat Station назвал это главной особенностью флагмана. По его словам, процессор Snapdragon 8 Gen 4 получат многие Android-смартфоны, однако девайсы Samsung выйдут с ним раньше остальных. Вероятно, также устройства корейского бренда могут получить специальную разогнанную версию.

Также специалист отметил, что флагманы Samsung могут быть оснащены обновленной камерой на основе датчиков Sony. Выход аппаратов серии Galaxy S25 состоится в начале 2025 года.