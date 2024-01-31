Новорожденного детеныша белой акулы впервые заметили в дикой природе

Ученые впервые вживую заметили новорожденного детеныша большой белой акулы в дикой природе, недалеко от Калифорнийского побережья, о чем сообщили в статье, опубликованной в журнале Environmental Biology of Fishes.

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Открытие было сделано во время поиска акул 9 июля 2023 года недалеко от Санта-Барбары. Новорожденный детеныш имел чисто белый окрас, однако анализ изображений показал, что белый цвет имела наружная пленка, которая постепенно сбрасывалась во время плавания. Предполагается, что это слой из маточных питательных веществ, сохранившийся после рождения, однако ученые допускают, что пленка могла возникнуть в результате кожного заболевания.

В пользу того, что небольшая акула является новорожденным детенышем, говорит также то, что в то же время ученые наблюдали крупных особей этого вида, которые, по всей видимости, были беременными. Кроме того, размер и форма животного характерны для только что родившихся акул.