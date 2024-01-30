В Москве предложили создать сегмент единой биометрической системы

Министерство цифрового развития России предложило создать в Москве региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве пояснили, что региональный сегмент — это часть ЕБС и его можно создать по желанию субъекта РФ. К нему применяются те же требования безопасности, что и к ЕБС.

По данным Минцифры, региональный сегмент поможет развитию региональных сервисов, которые используют биометрию, а также позволит адаптировать систему с целями и задачами региона.

По задумке авторов проекта, оператором регионального сегмента может стать местный орган власти или подведомственное ему госучреждение. Перечень сервисов, которые будут использовать биометрию, а также особенности его применения могут скорректировать после общественного обсуждения, уточнили в Минцифры.