Ученые объяснили появление пиццы на 2000-летней фреске в Помпеях

Ученые объяснили появление пиццы на фреске 2000-летней давности в Помпеях
Статья, опубликованная в цифровом журнале E-Journal degli Scavi di Pompei, объясняет, откуда на фреске возрастом 2000 лет, обнаруженной при раскопке дома в Помпеях, появился продукт, похожий на пиццу, и что это изображение означает на самом деле.
Фреска-натюрморт была найдены при раскопках большого дома в жилых кварталах города. На серебряном подносе сосуд с вином, засушенные и свежие фрукты: плоды земляничного дерева, финики, гранат. В левой части натюрморта предмет, напоминающий большую лепешку.
Именно эта лепешка привлекла к находке большой интерес: ее тут же объявили прообразом знаменитой неаполитанской пиццы. Конечно, поясняют в Археологическом парке «Помпеи», изображена не пицца, как бы сильно ни хотели ее увидеть современные итальянцы. Это лепешка, сейчас называемая фокачча. И причин ее появления на фреске несколько.
Во-первых, натюрморт нанесен на стену таблиума — так называли кабинет и приемную главы семейства. Казалось бы, нелогично: как связаны кабинет и натюрморт? Но древние писатели сообщают о греческой традиции, унаследованной жителями Римской империи: гостям, если они оставались на ночь, обязательно подавали ужин. Поэтому натюрморт в кабинете-приемной — символ гостеприимства.
Во-вторых, фокачча входит в число продуктов, которые имели прямое отношение к религии: на нее, как на тарелку, складывали подношения богам. Поэтому фреска имеет и отсылку к высшим силам.
Но самое интересное то, что этот элемент напрямую связывает римлян с древним мифом. Древний поэт Вергилий описал фокаччу — или подобную ей лепешку — в поэме, посвященной скитаниям выживших после войны троянцев под предводительством Энея.
По легенде, троянцам было предсказано: они обретут новую Родину, когда от голода съедят столы. И вот однажды, после долгого морского пути, беженцы устраивают скудный обед на берегу: рвут дикие фрукты, выкладывают их на лепешки — и в итоге съедают все, и фрукты, и лепешки-«столы». Этот берег — будущая Италия. Именно Эней в этой версии мифа считается прародителем основателей Рима — Ромула и Рема.
«Судя по многочисленным цитатам Вергилия в Помпеях, мы можем сделать вывод, что этот сюжет был достаточно известен. Такие картины указывают на утонченность владельца дома не только кулинарную, но также литературную и художественную», — отмечают ученые.
В целом же, утверждают они, история лепешки в Древнем Риме не так уж отличается от судьбы пиццы в наше время. Ведь пицца, когда-то — «еда бедняков», завоевала популярность по всему миру, а в 2017 была признана традиционным продуктом неаполитанской кулинарии как часть культурного наследия человечества.
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