Ученые объяснили появление пиццы на 2000-летней фреске в Помпеях

© Археологический парк «Помпеи»

Фреска-натюрморт была найдены при раскопках большого дома в жилых кварталах города. На серебряном подносе сосуд с вином, засушенные и свежие фрукты: плоды земляничного дерева, финики, гранат. В левой части натюрморта предмет, напоминающий большую лепешку.

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Именно эта лепешка привлекла к находке большой интерес: ее тут же объявили прообразом знаменитой неаполитанской пиццы. Конечно, поясняют в Археологическом парке «Помпеи», изображена не пицца, как бы сильно ни хотели ее увидеть современные итальянцы. Это лепешка, сейчас называемая фокачча. И причин ее появления на фреске несколько.

Во-первых, натюрморт нанесен на стену таблиума — так называли кабинет и приемную главы семейства. Казалось бы, нелогично: как связаны кабинет и натюрморт? Но древние писатели сообщают о греческой традиции, унаследованной жителями Римской империи: гостям, если они оставались на ночь, обязательно подавали ужин. Поэтому натюрморт в кабинете-приемной — символ гостеприимства.

Во-вторых, фокачча входит в число продуктов, которые имели прямое отношение к религии: на нее, как на тарелку, складывали подношения богам. Поэтому фреска имеет и отсылку к высшим силам.

Но самое интересное то, что этот элемент напрямую связывает римлян с древним мифом. Древний поэт Вергилий описал фокаччу — или подобную ей лепешку — в поэме, посвященной скитаниям выживших после войны троянцев под предводительством Энея.

По легенде, троянцам было предсказано: они обретут новую Родину, когда от голода съедят столы. И вот однажды, после долгого морского пути, беженцы устраивают скудный обед на берегу: рвут дикие фрукты, выкладывают их на лепешки — и в итоге съедают все, и фрукты, и лепешки-«столы». Этот берег — будущая Италия. Именно Эней в этой версии мифа считается прародителем основателей Рима — Ромула и Рема.

«Судя по многочисленным цитатам Вергилия в Помпеях, мы можем сделать вывод, что этот сюжет был достаточно известен. Такие картины указывают на утонченность владельца дома не только кулинарную, но также литературную и художественную», — отмечают ученые.