Ученые выяснили, что может спасти человечество в случае ядерной катастрофы

Международная группа исследователей опубликовала в журнале Earth's Future статью, утверждающую, что морские водоросли в случае ядерной катастрофы на Земле способны стать спасением для человечества, поскольку являются универсальным продуктом.

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Как сообщает Phys.org, исследователи в своей работе рассмотрели несколько негативных для нашей планеты сценариев, начиная от падения огромного астероида и мощного одновременного извержения целой группы вулканов и заканчивая ядерной войной, в которой воюющие государства успеют выпустить друг в друга тысячи ядерных ракет.

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Объединяет эти сценарии то, что при любом из них в атмосферу будет выброшено гигантское количество сажи, которая долгие и долгие годы будет блокировать прохождение солнечного света. Без последнего на поверхности планеты начнется "ядерная зима". Понятно, что если кто-то из людей вдруг выживет после ядерных ударов, то долго без пропитания и топлива не протянет.

Однако в новом исследовании группа ученых из нескольких университетов США и Филиппин утверждает, что даже после катастрофы солнечного света по-прежнему будет достаточно для фотосинтеза и роста морских водорослей. Доказательства группа строит на основе моделирования постапокалиптического сценария для красных водорослей вида Gracilaria tikvahiae.

"У некоторых видов морских водорослей потребность в свете для насыщения фотосинтеза может составлять всего 50-100 мкмоль фотонов, - говорит соавтор работы профессор Майкл Роледа. - Солнечный свет в тропиках в полдень безоблачного дня может достигать почти 2000 мкмоль фотонов". Ученый пояснил, что водоросли будут поглощать загрязняющие вещества из окружающей среды, но токсичные вещества, концентрированные в них, "можно снизить до безопасного уровня".

Согласно исследованию, при оптимальной площади для производства и подготовки морские водоросли могут удовлетворить 45 процентов мирового спроса на продовольствие всего за девять месяцев интенсификации производства. Правда, авторы работы признают и тот факт, что только до 15 процентов рациона человека могут обеспечиваться морскими водорослями из-за высокого содержания в них йода.

Однако в новой работе при моделировании климата "ядерной зимы" не был учтен крайне важный фактор, который был учтен в другом недавнем исследовании. Его авторы, к слову, предлагают совершенно иной взгляд на последствия ядерной войны, который выглядит куда более реалистичным, чем спасение мира при помощи "морской капусты". Авторы этой работы предрекают "ужасные последствия для всей жизни во всем мире, включая уничтожение морской жизни".

Они тоже смоделировали климатические последствия войн между ядерными державами. И пришли к выводу, что неминуемым результатом станет глобальное похолодание, при котором моря и океаны покроются льдом. Морской лед быстро распространится и на прибрежные поселения.