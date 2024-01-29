В Бразилии обнаружили окаменелость гигантской амфибии

Команда палеонтологов из Федерального университета Пампы, Федерального университета Вале-ду-Сан-Франциско, Принстонского и Гарвардского университетов обнаружила в Бразилии окаменелые останки гигантской амфибии, которая была отнесена к ранее неизвестному науке виду и роду.

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Как сообщает Sci News, окаменелый череп был найден в августе 2022 года в формации Санга-ду-Кабрал, в осадочной горной породе. Новый вид древних существ получил название Kwatisuchus rosai. Эти амфибии, по оценкам ученых, бродили по нашей планете в эпоху раннего триасового периода, около 249 миллионов лет назад. Судя по описанию, обнаруженный представитель Kwatisuchus rosai имел длину около полутора метров.

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Ученые отнесли эти существа к небольшой группе гигантских крокодилообразных амфибий Benthouchidae, обитавших в триасовый период. Кстати, представители этой группы достигали 2,5 метра в длину, вели преимущественно водный образ жизни, обитая в реках и озерах.

"Kwatisuchus rosai можно с уверенностью отнести к Benthouchidae, стереоспондиловой кладе, распространение которой ранее ограничивалось Восточно-Европейской платформой, - говорит палеонтолог Фелипе Пинейру. - Филогенетический анализ подтверждает родство нового рода с линией трематозавров, поскольку он тесно связан с родом Benthosuchus".

По словам ученого, эти амфибии были поразительно живучими. Они обитали в среде, опустошенной величайшим массовым вымиранием в истории.

"Поскольку темноспондиловые амфибии были животными, адаптированными к условиям высокого экологического стресса, они стали широко распространяться по всему миру, - продолжает Пинейру. - Их изучение помогает нам понять, как массовые вымирания повлияли на планету".