Стало известно, хранится ли биометрия на портале «Госуслуги»

Министерство цифрового развития России опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрию. Об этом сообщает ТАСС.

«По закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС). На «Госуслугах» биометрия не хранится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале есть только информация о биометрии, размещенной в ЕБС и она отображается в личном кабинете портала.

Подчеркивается, что граждане могут удалять биометрическую информацию в любой момент после передачи в ЕБС.