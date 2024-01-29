Стало известно, хранится ли биометрия на портале «Госуслуги»

Министерство цифрового развития России опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрию. Об этом сообщает ТАСС.
«По закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС). На «Госуслугах» биометрия не хранится», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на портале есть только информация о биометрии, размещенной в ЕБС и она отображается в личном кабинете портала.
Подчеркивается, что граждане могут удалять биометрическую информацию в любой момент после передачи в ЕБС.
До этого стало известно, что жителей многоквартирных домов не могут принудить сдавать свои данные для удаленной идентификации посредством «умных» домофонов, отказавшиеся могут открывать входную дверь магнитным ключом. Об этом сообщил Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Согласно информации оператора, регистрация в системе возможна только на добровольной основе.