В Минцифры высказались о возможности возобновления работы TikTok в РФ

«Нет, пока нет», — ответил Шадаев на вопрос о том, обсуждается ли возвращение TikTok в Россию.

В июле 2022 года СМИ сообщили о том, что TikTok может снять ограничения на работу в России в сентябре. Однако в компании опровергли эту информацию.

TikTok приостановила работу в России в марте 2022 года. В результате российские пользователи лишились возможности распространять новый контент и проводить прямые эфиры. Такое решение соцсеть приняла после вступления в силу закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России. В компании подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.