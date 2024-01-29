Роспотребнадзор заявил об опасных микробах на поверхностях смартфонов

Поверхности подавляющего большинства (94%) мобильных телефонов показали избыточную обсемененность бактериями. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

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По данным Роспотребнадзора, чаще всего на поверхностях мобильных телефонов, а также в клавиатурах компьютеров обнаруживаются различные виды стафилококков. В частности, среди них встречается потенциально опасный золотистый стафилококк, который трудно поддается лечению антибиотиками.

В ведомстве сообщили, что очень многие пренебрегают гигиеной гаджетов. При этом люди любят брать телефоны в туалет, что потенциально повышает шанс человека заразиться бактериями. Основными путями инфицирования являются лицо, нос и рот, которых люди касаются руками после использования грязных гаджетов.

«Даже в случае тщательного мытья рук человек не гарантирует себе защиту от инфекций, учитывая, что большинство современных людей постоянно контактируют с гаджетами», – сообщили в Роспотребнадзоре.