Роспотребнадзор заявил об опасных микробах на поверхностях смартфонов

Россиян предупредили об опасных микробах на поверхностях 94% смартфонов
Поверхности подавляющего большинства (94%) мобильных телефонов показали избыточную обсемененность бактериями. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.
По данным Роспотребнадзора, чаще всего на поверхностях мобильных телефонов, а также в клавиатурах компьютеров обнаруживаются различные виды стафилококков. В частности, среди них встречается потенциально опасный золотистый стафилококк, который трудно поддается лечению антибиотиками.
В ведомстве сообщили, что очень многие пренебрегают гигиеной гаджетов. При этом люди любят брать телефоны в туалет, что потенциально повышает шанс человека заразиться бактериями. Основными путями инфицирования являются лицо, нос и рот, которых люди касаются руками после использования грязных гаджетов.
«Даже в случае тщательного мытья рук человек не гарантирует себе защиту от инфекций, учитывая, что большинство современных людей постоянно контактируют с гаджетами», – сообщили в Роспотребнадзоре.
Для профилактики в ведомстве рекомендовали обрабатывать смартфоны антисептическими средствами на основе спирта. При использовании чехла обработки также требует и аксессуар.