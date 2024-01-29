У некоторых пользователей TikTok в России появляется новый контент

Издание Forbes обратило внимание, что в начале 2024 года некоторым пользователям социальной сети TikTok в России стал доступен новый контент. Кроме того, в части бизнес-кабинетов появилась возможность запускать рекламу на площадке.

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Важно отметить, что с марта 2022 года TikTok не работает в России: пользователям не показывается новый контент, а ещё у них нет возможности выгружать видео в соцсеть.

Мнения экспертов разделились. Некоторые считают, что таким образом компания планирует постепенно вернуться на российский рынок, но сделать это незаметно для всех. Другие же думают, что подобные изменения — не более чем баг.

«Я не думаю, что TikTok вернулся или планирует вернуться — это либо баг, либо люди чего-то не договаривают».