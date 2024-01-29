Иностранные провайдеры не смогут оказывать услуги в России с 1 февраля

Хостинги, которые не вошли в специальный реестр Роскомнадзора, с 1 февраля не смогут оказывать услуги в России. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По его словам, новые сайты, которые будут появляться в стране со следующего месяца, не смогут пользоваться услугами всех зарубежных провайдеров. При этом сайты, которые уже пользуются этими услугами, смогут продолжить это делать.
«Другой вопрос, насколько это рационально при условии, что зарубежные хостинги, предоставляющие мощности сервера для размещения сайтов, могут в любой момент разорвать сотрудничество и закрыть доступ к ресурсу. В таком случае владелец просто потеряет доступ к своему сайту на неопределенный срок, что для компаний чревато серьезными убытками. Для госструктур такие риски и вовсе не допустимы, поэтому они давно перешли на услуги отечественных провайдеров хостинга. Всего на сегодняшний день в реестр включены 266 провайдеров, а 44 заявки находятся на рассмотрении», — отметил Немкин.
25 января сообщалось, что зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки для включения в реестр Роскомнадзора и, соответственно, легализации в Российской Федерации. По мнению экспертов, иностранные игроки не захотели вступать в реестр в связи с угрозой санкций и необходимостью выполнять сложные условия к претендентам.