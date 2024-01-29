Иностранные провайдеры не смогут оказывать услуги в России с 1 февраля

«Другой вопрос, насколько это рационально при условии, что зарубежные хостинги, предоставляющие мощности сервера для размещения сайтов, могут в любой момент разорвать сотрудничество и закрыть доступ к ресурсу. В таком случае владелец просто потеряет доступ к своему сайту на неопределенный срок, что для компаний чревато серьезными убытками. Для госструктур такие риски и вовсе не допустимы, поэтому они давно перешли на услуги отечественных провайдеров хостинга. Всего на сегодняшний день в реестр включены 266 провайдеров, а 44 заявки находятся на рассмотрении», — отметил Немкин.